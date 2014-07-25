В Военно-медицинском центре Южного региона лечат 117 раненых из зоны АТО

В Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса) находятся на лечении 117 раненых из зоны антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник медицинской службы данного центра Юрий Сахно.

«По состоянию на 8.00 у нас находилось 117 раненых, принимавших участие в АТО, в том числе, 6 человек продолжают лечение в клинике интенсивной терапии. Из них – двое тяжелые, которые будут требовать очень продолжительного лечения. Остальные, надеюсь, в ближайшее время, где-то к концу следующей недели максимум, будут, можно сказать, поставлены на ноги и переведены в соматическое отделение», - сказал Сахно.

По его словам, у одного из двоих военнослужащих, пребывающих в тяжелом состоянии, - соматическое заболевание, тяжелая баротравма, сотрясение головного мозга, огнестрельное ранение костей верхних конечностей – предплечья. Начальник службы отметил, что у пациента наступило общее ухудшение, связанное с гипоксическим состоянием головного мозга. В настоящее время мужчина - в коме.

«Второй – сержант, из погранвойск. Он получил очень тяжелое осколочное ранение. Осколок прошел через левую половину грудной клетки. Повредил легкое и прошел полностью спино-мозговой канал, с полным анатомическим повреждением спинного мозга… Наши нейрохирурги сейчас будут его оперировать, проведен комплекс предварительных мероприятий. И я надеюсь, в какой-то степени постараемся его участь облегчить», - рассказал Сахно.

Он отметил, что участники АТО – жители из почти всех регионов страны: Западной Украины, Киевской, Николаевской, Донецкой, Луганской областей (есть бывшие шахтеры) и т. д. Раненые - 1981-1994 годов рождения. По словам Сахно, раненые доставляются санитарной авиацией – специальным медико-санитарным самолетом Министерства обороны, а также - транспортной авиацией и железнодорожным транспортом. У многих из АТО – сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга, нейрохирургические проблемы. Преобладают минно-взрывные ранения.

Он также добавил: «Основная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, – не медикаменты. К счастью, они есть. Не медицинское оборудование, хотя оно требует замены и оптимизации. А в основном, это, конечно, санитарный транспорт повышенной проходимости. В идеале, машины должны быть бронированными, чтобы была защита пострадавших и тех сотрудников, которые их эвакуируют, от осколков и огнестрельного оружия».