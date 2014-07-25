Винница отправила 10 тонн гуманитарной помощи в зону АТО

С территории винницкого трамвайного депо отправилась фура с гуманитарной помощью для одного из трех винницких воинских подразделений и военизированных формирований, которые в настоящее время находятся в зоне АТО.

Как сообщили УНИАН в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, груз отправился сегодня утром.

«По понятным причинам я сейчас не могу назвать, о каком именно подразделении идет речь, и в каком именно городе оно находится. Это зона АТО. Когда груз ребятам будет доставлен и те, кто туда едет, вернутся в Винницу, мы обязательно поделимся подробностями. Кроме пищи, воды, лекарств и средств гигиены, мы передаем туда и спецсредства. Они были закуплены за средства, которые в течение недели были собраны работниками исполнительных органов городского совета и депутатами», - рассказал и.о. городского головы Сергей Моргунов

Груз будут сопровождать заместитель городского головы Владимир Слишинский, а также представители специализированного отряда содействия милиции «Гепард-Антикриминал». Последние также хотят на некоторое время остаться в зоне АТО добровольцами в подразделении, которому отправляется гуманитарная помощь.

В формировании гуманитарного груза приняли участие 24 предприятия, фирмы, торговые сети.

Всего собрано 10 тонн - это вода, консервы, крупы, макароны, чай, сахар, печенье, сигареты, мыло, порошок, салфетки, различные медикаменты. Фурою для перевозки гуманитарной помощи и горючим обеспечил масложировой комбинат.

Также винничане, которые воюют в зоне АТО, получат спецсредства: пять мощных фонарей дальнего действия и два (из трех необходимых) прибора ночного виденья.

Также были нужны 5 бронежилетов 6-го класса, однако найти их в необходимом количестве и соответствующего качества пока проблематично – приобрели лишь один, в начале следующей недели поступят остальные.