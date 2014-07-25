Мариуполь принял 476 семей переселенцев из зоны АТО

Мариуполь Донецкой области принял 476 семей, в которых воспитывается 391 ребенок, из зоны проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам внутренней политики облгосадминистрации.

В сообщении уточнили, что это данные по состоянию на 24 июля, но цифры постоянно увеличиваются.

Согласно сообщению первыми, кто встречает переселенцев – это Центр помощи переселенцам на базе городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Оказание помощи каждой такой семье находится на личном контроле городского председателя, подчеркнули в ОГА.