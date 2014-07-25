Одесские офтальмологи вернули зрение украинскому летчику, раненому в зоне АТО

Одесские офтальмологи вернули зрение украинскому летчику, получившему ранение в зоне проведения антитеррористической операции. Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, мужчине в одесской городской клинической больнице № 4, участнику АТО успешно проведена сложнейшая реконструктивная офтальмологическая операция.

«В городскую клиническую больницу № 4 на лечение был доставлен летчик, получивший серьезные травмы на востоке Украины. В частности, контузионную травму левого глаза с повреждением хрусталика и его смещением в стекловидное тело, рваные раны радужки, кровоизлияние в переднюю камеру глаза и стекловидное тело. При предварительных консультациях врачи других украинских клиник не брались проводить военному столь сложное хирургическое вмешательство, но врачи больницы №4 Одессы, специализирующейся на лечении тяжелых травм глаза, смогли не только сохранить пациенту глаз, но и вернуть зрение», - сообщили в департаменте.

Летчику сделали реконструктивную операцию, которая длилась около полутора часов. Оперировала пациента главный врач вышеназванной больницы профессор Галина Венгер.

По ее словам, в результате операции удалось не только сохранить глаз, но и восстановить зрение пострадавшему военному на 50%.

«В дальнейшем больному рекомендовано приехать на повторную консультацию через месяц-полтора, чтобы выбрать тактику дальнейшего лечения и восстановить зрение до нормы. Ведь парень мечтает вернуться к профессиональной деятельности», - сообщила Венгер.