Сумская область собрала 100 т продуктов для армии и освобожденных населенных пунктов Донбасса

В Сумской области предприятия и жители региона уже отправили для армии и освобожденных населенных пунктов Донбасса до 65 тонн продуктов и собрали еще 35 т продуктов питания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации.

«Последние грузы отправлены из Липоводолинского, Недригайловского и Краснопольского районов. Гуманитарная помощь общим весом 34 тонны содержит муку, крупы, макароны, сахар, картофель, маслю, консервацию, овощи и фрукты, средства личной гигиены», – говорится в сообщении.

Согласно последней информации работников департамента агропромышленного развития ОГА, еще 35 т продуктов питания уже собраны и в ближайшее время будут отправлены на восток Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 июля сельскохозяйственные предприятия Буринского района Сумской области отправили 5,5 т продуктов питания жителям освобожденного от террористов города Святогорск Донецкой области.

16 июля Роменский район Сумской области собрал и отправил для армии и освобожденных населенных пунктов Донецкой области почти 20 т продуктов питания.

21 июля из Шосткинского района Сумской области в Первомайский район Донецкой области отправлено свыше 5 т продуктов.

Также 22 июля сельскохозяйственные переработчики Сумской области отправили для армии и освобожденных населенных пунктов Донбасса 10 т муки.