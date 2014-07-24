В Днепропетровске стадион возле областной больницы переоборудуют в вертолетную площадку

В Днепропетровске стадион «Славутич» возле областной больницы им. И.Мечникова переоборудуют под посадочную площадку для вертолетов, которые из зоны АТО будут доставлять раненых.

Об этом на своей страничке в сети Фейсбук сообщил заместитель главы Днепропетровской ОГА Борис Филатов.

«Спасенная жизнь только одного солдата стоит дороже любых рекордов и спортивных достижений. Также не волнуйтесь за демонтированный легкоатлетический трек. Просто плиты может сорвать вихревой поток из под винтов и будет горе.... Со временем восстановим все в лучшем виде. Еще побегаем, друзья. После войны...», - написал Филатов.

По словам главного врача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко стадион расположен в 500 метрах от реанимационного отделения больницы, что позволит оперативно доставлять в больницу раненых в зоне АТО.

«Мы рассматривали вопрос о посадочной площадке на территории нашей больницы. Но по техническим параметрам это не возможно. Были случаи , когда многократная транспортировка отягощала состояние тяжело раненых бойцов с зоны АТО», - рассказал Рыженко.

Он заметил, что наличие вертолетной площадки у больницы, это практика для любой европейской страны.