На Харьковщине заболеваемость вирусными гепатитами выросла в 3,5 раза

Как сообщили УНИАН в Харьковском областном центре здоровья, за 6 месяцев 2013 года в области было зафиксировано 126 случаев заболевания вирусными гепатитами.

В областном центре здоровья отметили, в 1-м полугодии 2014 года из всех случаев заболевания гепатитом на Харьковщине 85,5% - заболевания хроническим вирусным гепатитом С, 14,2% - гепатитом В.

По сведениям учреждения, в Украине ежегодно регистрируется 11-12 тыс. случаев вирусного гепатита. В 2013 году интенсивный показатель заболеваемости по стране составил 30,25 случая на 100 тыс. населения.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения оценивают распространенность гепатита С в Украине на уровне 3% населения, однако, учитывая скрытый эпидемический процесс, большинство экспертов считает, что эта цифра составляет 5-9%.