В Донецкой области в результате боевых действий сегодня ранен 1 человек, вчера – 7.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

24 июля в результате боевых действий по состоянию на 12.00 в Петровском районе города Донецка был ранен один человек.

23 июля в результате боевых действий на территории области ранено 7 человек.