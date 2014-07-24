Николаевский бронетанковый завод изготовил уникальную бронированную «операционную на колесах»
13:49, 24 июля 2014Новости регионов
0
Как сообщили УНИАН в Минздраве, бронированная скорая помощь создана на базе БТР-70. На ней можно вывозить раненых с поля боя и оказывать им неотложную хирургическую помощь непосредственно в салоне
REUTERS
Бронированная «скорая» может работать в трех режимах. «На ней можно вывезти с поля боя 11 легкораненых или шесть тяжелораненых и трех сидящих бойцов. В третьем режиме она имеет возможность транспортировать четырех тяжелораненых с обслуживающим персоналом и еще трех военных с легкими ранениями. Крайне важно, что в салоне можно проводить операции», - рассказал директор предприятия Александр Швец.
Николаевский бронетанковый завод уже передал украинским военным в зоне АТО два БТРа и один передвижной блок-пост.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter