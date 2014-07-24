Николаевский бронетанковый завод изготовил уникальную бронированную «операционную на колесах»

Бронированная «скорая» может работать в трех режимах. «На ней можно вывезти с поля боя 11 легкораненых или шесть тяжелораненых и трех сидящих бойцов. В третьем режиме она имеет возможность транспортировать четырех тяжелораненых с обслуживающим персоналом и еще трех военных с легкими ранениями. Крайне важно, что в салоне можно проводить операции», - рассказал директор предприятия Александр Швец.

Николаевский бронетанковый завод уже передал украинским военным в зоне АТО два БТРа и один передвижной блок-пост.