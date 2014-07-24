В Николаевский военный госпиталь из зоны АТО доставлены 72 раненых десантника

В Николаевский военный госпиталь из зоны АТО на востоке Украины доставлены 72 раненых бойца 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Как сообщил корреспонденту УНИАН заместитель начальника госпиталя по медицинской части Владимир Визняк, сегодня в госпиталь прибыло 70 человек из зоны АТО. Двоих бойцов 19-ти и 22-лет привезли накануне, вечером 22 июля, из Мариновки Донецкой области на границе с Россией, где десантники целую неделю находились под жесточайшим обстрелом.

«Тех, кто нуждается в лечении, - 30 человек – мы госпитализировали. Кто не нуждается в немедленной помощи – отправили на реабилитацию по домам на 15 дней", - пояснил Визняк.

"Состояние раненых - удовлетворительное у всех. Тяжелых нет. Ранения: закрытые черепно-мозговые травмы, контузии», сообщил зам. начальника госпиталя.

Визняк также отметил, что всеми необходимыми медикаментами госпиталь обеспечен в полной мере от государства, всем остальным военных снабжают волонтеры – около 10 организаций и примерно 20 частных лиц, которые передают госпиталю кондиционеры, холодильники, телевизоры, матрацы, а также продукты. Недавно один предприниматель привез и угостил солдат киевскими тортами.

Раненые военнослужащие до этого находились в полевых госпиталях. Их доставку в Николаев организовали и провели офицер 79-й отдельной аэромобильной бригады и волонтер организации «Крылья Феникса» Юрий Бирюков.

Как сообщал УНИАН, в зоне АТО на востоке страны продолжаются обстрелы украинских подразделений на границе. Огонь ведется из танков, БТРов, в том числе с территории Российской Федерации. В частности, постоянно обстреливается подразделение под Мариновкой.