В Сумском патологоанатомическом бюро присвоили более 350 тыс грн

В Сумах в ходе проверки коммунального заведения Сумского областного совета «Сумское областное патологоанатомическое бюро» на предмет соблюдения требований законодательства при использовании бюджетных средств при начислении заработной платы прокуратурой выявлено нарушение на сумму 357,43 тыс. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Сумской области, проверкой установлено, что на основании табелей учета рабочего времени на зарплатные карточки проводились начисления, в том числе и заработная плата, работникам, которые в заведении не работали.

«В результате причинен ущерб бюджету на общую сумму 357,43 тыс. грн. Сведения, выявленные во время проверки, на этой неделе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, за что служебным лицам угрожает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и штраф до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан», - говорится в сообщении.