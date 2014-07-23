28 июля в Киеве можно бесплатно тестироваться на вирусные гепатиты

28 июля – во Всемирный день борьбы с гепатитом – с 11.00 до 16.00 на Контрактовой площади в сквере возле памятника Петру Сагайдачному Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине организует тестирование граждан на вирусные гепатиты.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на главного врача столичного Центра здоровья Отто Стойку.

Тестирование будет проводиться в мобильной амбулатории, а врачи-инфекционисты будут консультировать всех желающих.

По данным Главного управления Госсанэпидслужбы в Киеве, заболеваемость острыми гепатитами А, В и С является одной из актуальных медицинских и социальных проблем в стране и столице. Так, в течение 2013 года в городе зарегистрировано 822 случая больных всеми формами вирусных гепатитов, для сравнения – в 2012 году – 717 случаев, то есть наблюдается увеличение заболеваемости на 14,5%. Удельный вес острого вирусного гепатита А составляет 10,6%, острого гепатита В – 20,1%, острого гепатита С – 10,5%, хронических вирусных гепатитов – 57,7%, других острых вирусных гепатитов – 1,2%. В Киеве увеличились количество впервые выявленного цирроза печени вирусной природы.

За 5 месяцев 2014 г. показатель заболеваемости гепатитом А в столице составляет 2,3 на 100 тыс. населения (65 случаев), что в 2,8 раза выше показателя прошлого года (0,8 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости находится на уровне показателя заболеваемости в Украине.

Острым вирусным гепатитом В в прошлом году заболели 165 киевлян. Уровень заболеваемости уменьшился, по сравнению с 2012 годом, на 5%, но превысил показатель по Украине на 47%.

Заболеваемость острым вирусным гепатитом С остается на уровне показателей 2012 г. Показатель заболеваемости в городе выше показателя в Украине в 2,1 раза.

Показатели заболеваемости хроническими гепатитами в Киеве растут с каждым годом. На протяжении последнего года рост составил 18%. Причинами специалисты называют отсутствие диагностики заболеваний на ранней стадии, несвоевременное обращение за медицинской помощью, отсутствие лабораторного контроля на наличие маркеров инфицирования вирусными гепатитами определенных индикаторных групп населения, большое количество клинически не выраженных форм инфекционного процесса. Проблемой является также большое количество среди больных инъекционных наркоманов.