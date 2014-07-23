Луганск прекратит обеззараживать питьевую воду - нет хлора

В Луганске ОКП «Компания «Лугансквода» с 26 июля прекратит процесс обеззараживания питьевой воды из-за отсутствия хлора.

Как сообщила УНИАН пресс-служба городского совета, в связи со сложной ситуацией, прекращены поставки хлора на объекты водоснабжения данной компании, которая расположена в зоне проведения вооруженных столкновений.

Согласно сообщению, «Компания «Лугансквода» вынуждена прекратить процесс обеззараживания питьевой воды с 8:00 26 июля 2014 года на Айдарском водопроводе, который подает воду в поселки Металлист, Стукалова балка, Райовка, Светлое, Цветные пески, Лиман, Шишково Славяносербского района. В водопроводную сеть города Луганска будет поступать питьевая вода, обеззараженная в неполном объеме.

В целях недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе, руководство предприятия обращается к жителям с рекомендацией кипятить воду из городских сетей в течение не менее 10 минут перед тем, как употреблять ее для питьевых целей или использовать фасованную воду из сети магазинов и аптек.

После стабилизации обстановки технологический процесс на объектах водоснабжения будет восстановлен в полном объеме, отмечается в сообщении.