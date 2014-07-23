В харьковском госпитале за время проведения АТО прошли лечение более 600 раненых военнослужащих

В харьковском Военно-медицинском клиническом центре Северного региона (ВМКЦ СР) за время проведения антитеррористической операции прошли лечение более 600 пострадавших в зоне АТО военнослужащих разных силовых структур.

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на заместителя начальника ВМКЦ СР Николая Карпенко.

Он добавил, что на сегодняшний день в госпитале находятся около 90 военнослужащих, которые прибыли из зоны АТО.

Карпенко отметил, что к лечению и реабилитации украинских воинов в полевых лагерях на Донбассе привлечены около 400 специалистов военного госпиталя и специалистов из других госпиталей.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день проблем с обеспечением медиков нет, все необходимое для работы с пациентами поступает как централизовано из Киева, так и от благотворительных организаций.

Как сообщал УНИАН, антитеррористическая операция в Луганской и Донецкой областях против пророссийских боевиков продолжается с 15 апреля. По состоянию на 22 июля, по данным Минобороны, за все время проведения антитеррористической операции на востоке Украины был ранен 991 украинский военнослужащий. Из них 50% - вылечены, только 9 человек признаны непригодными для военной службы.