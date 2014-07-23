В Донецкой области с марта погибли 432 человека и свыше 1 тыс. ранены

В Донецкой области с марта 2014 года в результате политического противостояния, похищений террористами людей и боевых действий в регионе погибли 432 человека и 1015 были ранены.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Также в сообщении отмечается, что в результате вчерашних боевых действий 7 человек было ранено в Донецке и 4 человека в Горловке.

На сегодняшний день, по информации Департамента здравоохранения ОГА, также есть раненые на территории городов Шахтерск, Снежное и Старобельск.