В Донецкой области с марта погибли 432 человека и свыше 1 тыс. ранены
14:50, 23 июля 2014Новости регионов
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В результате вчерашних боевых действий 7 человек было ранено в Донецке и 4 человека в Горловке
Фото: REUTERS
В Донецкой области с марта 2014 года в результате политического противостояния, похищений террористами людей и боевых действий в регионе погибли 432 человека и 1015 были ранены.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.
Также в сообщении отмечается, что в результате вчерашних боевых действий 7 человек было ранено в Донецке и 4 человека в Горловке.
На сегодняшний день, по информации Департамента здравоохранения ОГА, также есть раненые на территории городов Шахтерск, Снежное и Старобельск.
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