В трех районах Донецка подача питьевой воды сокращена до минимума

В трех районах Донецка из-за обесточивания фильтровальной станции подача питьевой воды сокращена до минимума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

В сообщении отмечается, что ведение боевых действий 21-22 июля в районе Авдеевки стали причиной повреждения трех высоковольтных линий. Они подают электроэнергию объектам «Донецкоблэнерго» (ДТЭК), среди которых Донецкая фильтровальная станция. В настоящий момент станция обесточена. В связи с этим в Кировском, Куйбышевском и Ленинском районах Донецка до минимума сокращена подача питьевой воды потребителям.

В целом, характеризуя обстановку в городе, в горсовете сообщили, «ночь с 22 на 23 июля в Донецке выдалась крайне неспокойной, весь город слышал залпы и взрывы, которые раздавались с окраин, жители также сообщают об одиночных перестрелках в Ворошиловском, Калининском, Петровском и Пролетарском районах».

По состоянию на утро в Донецке «тихо, боевых действий нет». Общественный транспорт вышел на маршруты: 85 трамваев, 112 троллейбусов, 39 автобусов режиме «обычный» и 670 маршрутных такси различной вместимости. Маршруты, которые обслуживают жителей поселка ш/у «Октябрьский рудник», все работают.