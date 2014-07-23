На потребности Винницкого военного госпиталя выделили 350 тыс грн

Депутаты Винницкого областного совета путем перераспределения средств выделили 350 тысяч гривен на потребности Винницкого военного госпиталя.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня входе внеочередной сессии областного совета.

Во время выступления на сессии облсовета, начальник Военно-медицинского клинического центра Центрального региона, полковник медслужбы Сергей Петрук поблагодарил депутатов за выделенные средства и сообщил, что за последние 10 дней госпиталю предоставлена благотворительная помощь от населения, юридических лиц также на сумму около 350 тысяч грн.

«40% всех средств будет выделено на медицинское обеспечение раненных в госпитале (в Виннице - УНИАН) и 60% средств пойдут на закупку оборудования и лекарств для медицинского сопровождения, которое необходимо непосредственно при транспортировке раненых с поля боя в военно-медицинские центры», - сказал Петрук.

Он отметил, что военный медицинский самолет госпиталя на сегодняшний день уже сделал около 50 вылетов и перевез свыше 400 раненых из зоны боевых действий. Военное сопровождение раненых обеспечивает бригада винницкого военно-медицинского центра.

«С начала активной фазы АТО большинство наших медиков оказывают помощь в зоне боевых действий. У нас много женщин-военнослужащих у которых дети до 16 лет и они имели право к началу мобилизации написать рапорт и освободиться. У нас таких женщин 78 и ни одна из них не использовала это право, никто рапорт не писал и практически все уже побывали в зоне АТО», - рассказал Петрук.

Он заметил, что почти все раненные военнослужащие, которые находятся в госпитале, отказываются от отпусков, которые имеют право взять в связи с ранением.

Он добавил, что в зоне боевых действий не хватает медицинских автомобилей для вывоза с полю боя раненых к самолету.

На это, председатель Винницкой ОГА Анатолий Олейник предложил депутатам облсовета собрать средства и приобрести несколько автомобилей для военных медработников и передать их в зону боевых действий для подвоза раненых.

На сегодняшний день в винницком госпитале находится около 40 раненных бойцов.