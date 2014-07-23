В Сумской области планируют оздоровить 85 тыс детей

В Сумской области оздоровлением планируется охватить 85тыс детей или 80,6% от их общего количества.

Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Сумского областного совета со ссылкой на председателя совета Николая Клочко.

По словам руководителя депутатского корпуса, в настоящее время услуги для оздоровления предоставляют 742 заведения оздоровления и отдыха области: 25 загородных оздоровительных учреждений, 655 пришкольных и профильных лагерей, 55 лагерей труда и отдыха, 7 палаточных лагерей.

«Услугами по оздоровлению планируется охватить 85 тыс детей или 80,6%. Средняя стоимость путевки составляет в стационарных лагерях 2,5 тыс грн, в палаточных - 1,2-1,8 тыс грн», - отметил Клочко.

Всего в Сумской области проживает 105,5 тыс детей в возрасте от 7 до 18 лет.