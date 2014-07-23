В Черкассах задержан автомобиль с передвижной нарколабораторией

В Черкассах правоохранители задержали автомобиль с передвижной нарколабораторией по изготовлению ацетилированного опия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, работниками БНОН Приднепровского райотдела милиции задержали троих мужчин, в автомобилях которых было выявлено около 165 г ацетилированного опия и передвижную нарколабораторию. Мужчины снимали квартиры в спальном Юго-западном районе Черкасс, где изготовляли и сбывали наркотики.

В настоящий момент в отношении злоумышленников открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Сейчас злоумышленники задержаны, у них изъято 3 автомобиля, на которые наложен арест. Правоохранители продолжают досудебное расследование.