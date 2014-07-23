13-летний школьник получил удар током в 27 тыс вольт - госпитализирован в тяжелом состоянии

В Одесской области влезший на железнодорожный вагон школьник получил удар током в 27 тыс вольт и госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью управления МВД на Одесской железной дороге, 13-летний житель Овидиопольского района на ст. Ксениево залез на вагон грузового поезда и был поражен током высокого напряжения, получив ожоги около 50% тела. Кроме того, при падении с вагона парень травмировал позвоночник.

«Сообщение о том, что в парке отстоя грузовых вагонов ст. Ксениево током травмирован несовершеннолетний, поступило в дежурную часть линейного отдела на ст. Одесса-Главная. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что трое сверстников, устав от катания на велосипедах, решили отдохнуть на лавочке возле пустых грузовых вагонов. Один из них предложил залезть на вагон, но товарищи на это не согласились. Когда двое велосипедистов отошли на незначительное расстояние, услышали крик и увидели, как падает с вагона их друг», - рассказали в секторе.

Подросток каретой скорой помощи доставлен в больницу города Ильичевск, состояние его стабильно тяжелое. В секторе отметили, что потерпевший - из благополучной семьи, по месту жительства характеризуется положительно, перешел в 8 класс одной из школ Одессы.