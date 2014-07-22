Во Львовской области от укуса змеи пострадала жительница Хмельницкой области
13:23, 22 июля 2014Новости регионов
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Состояние потерпевшей – средней тяжести
Фото: УНИАН
Во Львовской области от укуса змеи пострадала 57-летняя жительница Хмельницкой области.
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 21 июля в 23.40 в реанимационное отделение Сколевской районной больницы была госпитализирована 57-летняя жительница села Охимовцы Волочиского района Хмельницкой области, которая на Львовщине во время сбора сена в поле получила укус змеи в ногу.
Состояние потерпевшей – средней тяжести.
За период с 25 апреля по 22 июля во Львовской области зарегистрировано 14 случаев госпитализации людей с диагнозом - укус змеи.
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