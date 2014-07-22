На пожертвования жителей Львова для бойцов в зоне АТО приобрели современный реанимобиль

Общественные организации Львова „Автосотня” и „Рабов в рай не пускают” на собранные пожертвования львовян приобрели современный реанимобиль, который сегодня отправится в зону АТО.

Об этом сообщил УНИАН руководитель штаба львовской „Автосотни” Андрей Дякович.

Читайте такжеВ зоне АТО критически не хватает автомобилей скорой помощи – волонтеры

Он отметил, что 21 июля реанимобиль марки „Пежо”, оснащенный современным оборудованием, был доставлен в Украину и сегодня он отправится в зону АТО.

„В какое именно подразделение будет направлен реанимобиль, мы не знаем, это будет решаться военными и он будет передан туда, где он является самым необходимым и вовсе не обязательно, что это будут воинские формирования из Львовщины”, - отметил Дякович.