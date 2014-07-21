В Сумах оздоровятся 170 детей с Донбасса

В Сумах оздоровительный лагерь «Универ» примет около 170 детей с востока Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, об этом сегодня в ходе аппаратного совещания сообщил начальник управления молодежи и спорта ОГА Дмитрий Лантушенко.

«Мы связались с нашими коллегами в Луганской и Донецкой областях и предложили свою помощь. Уже 4 августа дети из областей, где действуют террористы, заселятся в лагерь «Универ». Их ожидает содержательный досуг, много новых впечатлений, оздоровление и качественное питание», – отметил чиновник.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. В настоящее время на востоке Украины продолжается активная фаза антитеррористической операции против террористических и бандитских группировок сепаратистов.