Фермеры Ривненской области отправили жителям Славянска 10 тонн продуктов

Фермеры Ривненской области отправили жителям Славянска Донецкой области 10 тонн продуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, продукты питания: муку, овощи, минеральную воду, консервированные мясо и сало отправлены сегодня из центрального склада гуманитарной помощи, расположенного на улице Грушевского в Ривне.

Как сообщил УНИАН председатель ассоциации фермеров и мелких землевладельцев региона Дмитрий Украинец, груз гуманитарной помощи жителям Славянска собрали фермеры области.

По словам водителя грузовика, которым отправили груз, продукты должны быть доставлены по месту назначения 22 июля в 9 часов. Он будет передан в Славянске на центральный склад гуманитарной помощи. Уже оттуда люди смогут ее получить.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от пророссийских террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас в данных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.