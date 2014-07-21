В Донецке снаряды попали в многоэтажку и стоматологическую клинику
В Донецке в районе железнодорожного вокзала в настоящее время ведутся боевые действия: снаряды попали в многоэтажный жилой дом, стоматологическую клинику и детскую спортивную площадку
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей страничке в Фейсбуке написал заместителя председателя Ворошиловского райсовета в городе Донецке Иван Приходько.
«ул.Словацкая, 57 попадание снаряда на восьмой этаж и второй снаряд упал на спорт
площадку. Также попадание снаряда в дом по Куйбышева №223/225 стамотология. Горит», - написал он.
Также другие очевидцы происходящего сообщают, что на железнодорожном вокзале несколько снарядов попали в локомотивы.
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В пресс-службе Донецкого горсовета уточнили, что сейчас происходит пожар на рынке возле железнодорожного вокзала.
«Движение транспорта к вокзалу ограничено. Троллейбусы №2 следуют до больницы №20, маршрутные такси - до ул. Артема 204 (район магазина "Обжора")
Просьба к жителям жилых кварталов, примыкающих к вокзалу, не подходить к окнам, не выходить на балконы и не покидать пределов своих квартир без крайней необходимости», - говорится в сообщении горсовета.