Жителей Донецка просят не выходить на улицу в связи с боевыми действиями

На нескольких улицах Донецка идут боевые действия, власти города обращаются с просьбой к жителям не выходить на улицу.

Об этом сообщается на официальном сайте городского головы и горсовета Донецка.

«В квадрате Красноармейское шоссе - ул. Маршала Жукова - ул. Стратонавтов - ул. Артемовская ведутся боевые действия. Просим жителей, проживающих в данном квадрате, не выходить на улицу и не покидать пределов своих домов и квартир», - говорится в сообщении.

Также закрыт автовокзал "Западный", в связи с чем горсовет просит горожан не пользоваться данным направлением.

Ограничено движение автотранспорта в направлении железнодорожного вокзала. Троллейбусы по маршруту №2 следуют до больницы №20, маршрутные такси разворачиваются в районе улицы Артема, 204. По неподтвержденным данным, на вокзале возник пожар. Информация проверяется.