В Луганске не хватает 150 врачей и 250 медсестер для обеспечения врачебной помощи населению

В Луганске за время боевых действий погибли 44 мирных жителя, в том числе 1 ребенок, и 215, в том числе 4 детей, пострадали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Луганского горсовета.

Разрушены 46 многоквартирных домов, 195 домов частного сектора; 3 школы, 12 детских садов, автовокзал, 5 заводов, 18 магазинов, закрыто 68% рынков.

Также, по данным горсовета, повреждены 10 троллейбусов, 5 трамваев, 3 коммунальных автобуса, 40 маршрутных такси. В результате артобстрелов повреждены: 10 км контактных линий электротранспорта, 19 км линий электропередач, 17 тыс. кв. м дорожного полотна, 6 котельных, 11 электроподстанций, 4 объекта водоснабжения.

Для обеспечения врачебной помощи населению не хватает работающих 150 врачей и 250 медсестер.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов. Власти РФ предоставляют военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика». С 15 апреля в регионе началась антитеррористическая операция. 5 июля украинские силовики освободили от террористов города Славянск, Краматорск, Красный Лиман и боевики передислоцировались в Луганск и Донецк. Они обстреливают жилые кварталы, аэропорт, разрушают объекты инфраструктуры.