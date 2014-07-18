Черниговский облсовет отправил в зону АТО гуманитарный груз

Черниговский областной совет сегодня отправил в зону антитеррористической операции модернизированный грузовик и гуманитарный груз.

Как сообщили УНИАН в отделе информационного обеспечения и связей с общественностью областного совета, председатель областного совета Николай Зверев со своими друзьями передали военным модернизированный 2,5-тонный грузовик "Хюндай", который также доставит груз в Луганскую область.

По словам Зверева, идея подарить малогабаритный грузовик для нужд 13-го батальона территориальной обороны из Черниговщины возникла у него во время нахождения в зоне АТО.

Вместе с авто отправлена обувь (75 пар берцев), продукты питания, личные посылки для бойцов от их родственников и другие вещи для обеспечения нужд личного состава 13-го и 41-го Черниговских батальонов.