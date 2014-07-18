В Житомирскую область уже прибыло 1 тыс. 349 переселенцев из Крыма и с востока Украины

В Житомирскую область на 18 июля на временное проживание уже прибыло 1 тыс. 349 лиц из Крыма и с востока Украины.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА после заседания регионального координационного штаба по решению социально-бытовых и других вопросов граждан, которые прибывают из временно оккупированных территорий и районов проведения антитеррористической операции в Житомирскую область.

Согласно сообщению, " по состоянию на 18 июля, по данным местных координационных штабов, на территории Житомирской области насчитывается 378 объектов всех форм собственности, у которых есть возможность разместить 2 тыс. 278 человек (1 тыс. 396 – трудоспособных, 579 – детей, 160 – инвалидов и людей преклонных лет, 143 – больных, которые нуждаются в стационарном лечении)".

Также, по оперативной информации ОГА, сейчас в Житомирской области уже принято и размещено 1 тыс. 349 граждан, из которых 1 тыс. 4 чел. прибыли из Донецкой и Луганской областей, а 345 – из Автономной Республики Крым. 392 чел. проживает в социальных заведениях, гостиницах, санаториях (в частности, гостиница «Житомир», санаторий «Тетерев», лагерь «Летняя церковь «Рождества»), а 612 чел. разместились у родственников и знакомых.

Питание переселенцев в местах массового поселения организовано волонтерскими, благотворительными, религиозными и общественными организациями, в частности БО «Реабилитационный центр «Госпиталь Майдана».