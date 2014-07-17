Сумская область может разместить еще приблизительно 500 семей переселенцев из Донбасса

В Сумской области можно разместить еще приблизительно 500 семей переселенцев из Донбасса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации, со ссылкой на заместителя председателя-руководителя аппарата ОГА Ивана Боршоша.

«На сегодняшний день в Сумской области можно разместить еще приблизительно 500 семей. Областная власть делает все возможно, для решения проблем переселенцев, мы изучаем потребности каждого человека и максимально способствуем их решению. Сумская область готова к встрече еще 150 детей вынужденных переселенцев из Луганской области, которые прибудут в ближайшее время», – отметил чиновник.

По его словам, дети будут проживать на территории Роменского района, где предварительно уже решены все социально-бытовые и финансовые вопросы.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Сумской области по состоянию на середину июля находилось почти 700 переселенцев из Крыма и Донбасса.