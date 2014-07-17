В Славянске работают выездные бригады психологов

Как сообщили УНИАН в Минздраве, к работе выездной бригады психологов ГСЧС, которая работает в Славянске с 16 по 18 июля, привлечено 20 медицинских сестер для оказания совместной психологической помощи.

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На базе диспансерного отделения психиатрической больницы Славянска расширен амбулаторный прием граждан врачами-психиатрами, психотерапевтом, психологами, развернут дневной стационар на 50 коек, в том числе 10 детских коек. В поликлиниках и семейных амбулаториях города открыты кабинеты по оказанию психологической помощи и, при необходимости, специализированной психиатрической помощи.

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Этому предшествовало совместное совещание администрации психиатрической больницы Славянска со специалистами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, во время которой были разработаны четкие пошаговые планы взаимодействия психологов ГСЧС, социальной службы города и специалистов психиатрической службы региона.