Более 150 воспитанников спортшкол из востока отдыхают в Херсонской, Николаевской и Одесской областях

Более 150 воспитанников детско-юношеских спортивных школ из разных городов Луганской и Донецкой областей отдыхают в детских лагерях в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, организаторами перевозки детей выступают областные организации НОК в Херсонской и Николаевской областях.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поблагодарил представителей организаций НОК в Херсонской и Николаевской областях за эту работу.