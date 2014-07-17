Более 150 воспитанников спортшкол из востока отдыхают в Херсонской, Николаевской и Одесской областях

15:26, 17 июля 2014
Новости регионов
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Организаторами перевозки детей выступают областные организации НОК в Херсонской и Николаевской областях

Фото: УНИАН

Более 150 воспитанников детско-юношеских спортивных школ из разных городов Луганской и Донецкой областей отдыхают в детских лагерях в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, организаторами перевозки детей выступают областные организации НОК в Херсонской и Николаевской областях.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поблагодарил представителей организаций НОК в Херсонской и Николаевской областях за эту работу.

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