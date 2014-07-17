Более 150 воспитанников спортшкол из востока отдыхают в Херсонской, Николаевской и Одесской областях
15:26, 17 июля 2014Новости регионов
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Организаторами перевозки детей выступают областные организации НОК в Херсонской и Николаевской областях
Фото: УНИАН
Более 150 воспитанников детско-юношеских спортивных школ из разных городов Луганской и Донецкой областей отдыхают в детских лагерях в Херсонской, Николаевской и Одесской областях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины, организаторами перевозки детей выступают областные организации НОК в Херсонской и Николаевской областях.
Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поблагодарил представителей организаций НОК в Херсонской и Николаевской областях за эту работу.
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