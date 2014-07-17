Донетчина: из села Дмитровка в больницу поступило 5 жителей с осколочными ранениями

Из села Дмитровка Шахтерского района Донецкой области в больницу поступило 5 местных жителей с различными осколочными ранениями.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Снежнянский горотдел милиции из районной больницы поступило сообщение о том, что к ним с различными осколочными ранениями доставлены 5 жителей села Дмитровка Шахтерского района, которые пострадали в результате взрыва снаряда.

Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.15 п.1, ч.2 ст. 115 УК Украины (Покушение на преступление).