В Славянске владельцы аптек неоправданно завышают цены

В Славянске Донецкой области маршрутные перевозчики, владельцы аптек и продуктовых торговых сетей неоправданно завышают цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании, которое прошло в Славянске под председательством премьер-министр Украины Арсений Яценюка, сообщил первый заместитель руководителя Донецкой ОГА Андрей Николаенко.

“30 маршрутов запущено, есть факты, что необоснованно завышены цены на проезд. Из около 30 аптек по городу работают стабильно 4, тоже есть злоупотребление по цене, - сказал заместитель губернатора. - Из 3 АТБ 2 заработали — на 30% завышены цены”.

В свою очередь Яценюк призвал местных чиновников и представителей Кабмина приложить все усилия, чтобы привести цены к оправданному уровню.

“Здесь по закону военного времени с ними нужно работать, кому война, а кому мать родна”, - отметил премьер.

Как сообщал УНИАН, 5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас в данных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.