В Славянске все школы будут восстановлены до 1 сентября

В Славянске Донецкой области все школы будут восстановлены до 1 сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, на этом во время брифинга на горе Карачун в Славянске отметил премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Он подчеркнул, что для скорейшего восстановления общеобразовательных школ все они будут закреплены за министерствами, ведомствами и государственными компаниями, которые будут принимать участие в финансировании восстановительных работ.

“Школа, которую вы видели, и другие школы будут запущены до 1 сентября. Мы за каждым ведомством закрепили по школе для того, чтобы быстро ее восстановить, чтобы дети смогли пойти учиться, начиная с 1 сентября”, - сказал Яценюк.

Он также добавил, что "Укрзализныця" уже возобновила сообщение со Славянском, и уже вчера, 15 июля, в городу вернулись около 800 жителей, которые покинули город на время военных действий.

Премьер также добавил, что энергоснабжение в городе восстанавливается за средства энергорынка, систему водоснабжения продолжают восстанавливать.

Яценюк отметил, что пока еще потребности жителей города в воде обеспечиваются за счет подвоза воды.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения Славянска Донецкой области проинспектировал восстановительные работы в поврежденном во время боевых действий жилом 5-этажном доме, местной школе №10, а также посетил городской железнодорожный вокзал.

Затем Яценюк инспектировал расположение украинских войск на горе Карачун, где стояла телебашня, которая транслировала телевидение в этом районе и упала после обстрела террористов 1 июля.

5 июля украинские силовики освободили от террористов Славянск и Краматорск, которые были захвачены в середине апреля. Сейчас в данных населенных пунктах ведутся восстановительные работы.