Хмельнитчина: после празднования свадьбы 21 человек попал в больницу с отравлением

В Хмельницкой области на протяжении 14-15 июля в инфекционное отделение Городокской центральной районной больницы с предварительным диагнозом «острый гастроэнтероколит» был госпитализирован 21 человек, в том числе трое детей, которые 13 июля находились на свадьбе в городе Городок в кафе ”Вита”

Всего на свадьбе было около 100 человек, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. Ход заболевания – средней и легкой степени тяжести. В очаге заболевания специалисты районной СЭС проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.

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