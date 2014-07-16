В Славянск для помощи жителям прибыли 30 психологов
09:52, 16 июля 2014Новости регионов
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Представляют Государственную службу по чрезвычайным ситуациям
Фото: nsitneva.blogspot.com
В Славянск прибыла бригада из 30 психологов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Сегодня в Славянск прибыла бригада из 30 психологов, которые представляют Государственную службу по чрезвычайным ситуациям», - сообщил он.
Также, по его словам, за последние 5 дней общественные организации, волонтеры передали около 120 тонн гуманитарной помощи для детей Славянска.
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