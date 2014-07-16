В Славянск для помощи жителям прибыли 30 психологов

09:52, 16 июля 2014
Новости регионов
0

Представляют Государственную службу по чрезвычайным ситуациям

Фото: nsitneva.blogspot.com

В Славянск прибыла бригада из 30 психологов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

«Сегодня в Славянск прибыла бригада из 30 психологов, которые представляют Государственную службу по чрезвычайным ситуациям», - сообщил он.

Также, по его словам, за последние 5 дней общественные организации, волонтеры передали около 120 тонн гуманитарной помощи для детей Славянска.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter