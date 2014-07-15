На окраине Ривне нашли контейнеры с ядом

Семь контейнеров с надписями «Яд» и «Опасно» нашли сегодня в лесополосе на окраине города Ривне.

Как передает корреспондент УНИАН, опасную находку обнаружил депутат Ривненского городского совета Александр Лащук.

По его словам, в одном из контейнеров уже заметно протекание веществ, которые там хранятся.

Местные жители говорят, что контейнеры появились недавно. Кто их привез и с какой целью – неизвестно.

В секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ривненской области УНИАН сообщили, что сегодня этот факт занесен в Единый реестр досудебных расследований.

К месту находки выехали эксперты. Проводится расследование.