Донецкая область продуктами питания обеспечена

Донецкая область на сегодняшний день продуктами питания обеспечена.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте экономики Донецкой облгосадминистрации.

Согласно сообщению, по данным райгосадминистраций и исполкомов городских советов, предприятия розничной торговли работают в штатном режиме, кроме территорий, на которых проходит активная фаза антитеррористической операции. Там режим работы меняется в зависимости от ситуации.

«Продукты первой необходимости завозятся в магазины, как централизованно, так и непосредственно предпринимателями», - отметили в ОГА.

Кроме того, констатировали, что среди населения наблюдается «повышенный спрос на социально значимые товары». Но в облгосадминистрации заверили, что в регионе «ситуация с продовольственными товарами прогнозируемая».