В Запорожскую область прибыло 2,906 тыс. переселенцев из Луганской и Донецкой областей

На сегодняшний в Запорожскую область уже прибыло 2,906 тыс. переселенцев из Луганской и Донецкой областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге председатель Запорожской ОГА Валерий Баранов.

По его словам, «ежедневно в Запорожскую область прибывает не менее 100 человек, по состоянию на сегодняшнее утро наш регион принял 2,906 тыс. беженцев».

По данным Баранова, для финансирования их размещения на территории Запорожской области, из бюджета выделено 4 млн грн, но механизма их перечисления нет и даже, если он будет найден, средств этих не достаточно.

«Мы выделили 4 млн грн на их (переселенцев – УНИАН) проживание. Но на сегодняшний день нет прозрачного механизма их использования – механизма перечисления, который не вызовет вопросов у прокуратуры: цены у всех разные. И уже совершенно понятно, что этих 4 млн грн нам, конечно же, не хватит», - сообщил Баранов.

В то же время на сегодняшний день на территории Запорожской области вопросов с размещением переселенцев из Луганской и Донецкой областей нет – оперативно расселяются все, кто прибывает в Запорожскую область.