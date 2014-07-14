Власти Киева планируют оздоровить 7 тысяч детей с особыми потребностями

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, с 24 июня текущего года в «Лесной песне» (Запорожская обл.) оздоравливаются 270 детей из Киева. Курс оздоровительно-профилактических мероприятий был составлен с учетом диспансеризации детей. Дети прошли курс профилактических занятий по лечебной физкультуре, оздоровительному массажу, фитотерапии, и сеансов в спелеокомнате.

Для детей подготовлены интересные развлекательные и спортивные программы: «Сорочинская ярмарка», вокальный конкурс «Украина в сердце моем», «Звездные таланты «Лесной песни», «День именинника», туристическая игра «Турград», экскурсии по Приазовскому национальному парку под руководством ведущих специалистов - научных работников.

Одним из детских оздоровительных заведений, где в настоящее время оздоравливаются юные киевляне, является детское учреждение санаторного типа ООО «Азов-стиль».