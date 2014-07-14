Донетчина: введен новый механизм обеспечения лекарствами больных СД

Как сообщили УНИАН в Минздраве, для надлежащего обеспечения лекарственными средствами больных сахарным и несахарным диабетом, департамент охраны здоровья Донецкой облгосадминистрации утвердил приказ №232 «Об обеспечении лекарственными средствами больных сахарным и несахарным диабетом за счет целевых средств областного бюджета в 2014 году».

Этим документом предусматривается внедрение нового механизма обеспечения лекарственными средствами больных диабетом за счет областного бюджета 2014 года, а именно: больные диабетом будут получать препараты инсулина и другие лекарственные средства в аптеках по рецептам, выписанным городскими или районными эндокринологами и другими лицами, ответственными за выполнение указанного приказа в городах и районах области. Также приказом утвержден перечень аптечных учреждений в городах и районах, которым будет производиться возмещение стоимости лекарственных средств для больных сахарным и несахарным диабетом в соответствии с заключенными договорами.

Кроме того, приказом департамента здравоохранения утверждено распределение расходов на обеспечение лекарственными средствами взрослых, детей и беременных, больных сахарным и несахарным диабетом, согласно реестра этих больных.

Практическую реализацию приказа должны обеспечить начальники управлений или отделов здравоохранения городских советов и райгосадминистраций, главные врачи учреждений центральных городских и районных больниц, контроль за его выполнение возложен на департамент здравоохранения облгосадминистрации.

Именно руководители на местах будут обеспечивать координацию деятельности учреждений здравоохранения административных территорий с аптечными учреждениями, которым производится возмещение стоимости лекарственных средств. Кроме того, они смогут следить за четким соблюдением правил выписывания бесплатных рецептов на лекарственные средства для больных сахарным и несахарным диабетом, а также за соблюдением доведенных объемов финансирования каждой административной территории.