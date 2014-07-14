Черкащина: 26-летняя роженица умерла из-за халатности медиков

Прокуратура города Черкасс зарегистрировала уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей медработниками во время родов 26-летней черкасщанки Александры Филозоп.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры города Черкассы, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей) Уголовного кодекса Украины. Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу Приднепровского РО УМВД в Черкасской области.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Справка УНИАН. Александра Филозоп 6 мая во время сложных родов родила дочь. Ее родные подозревают, что врачи занесли инфекцию во время кесарева сечения. После этого она находилась в очень тяжелом состоянии в Черкасской областной больнице. Для ее лечения небезразличные активисты организовали сбор средств и донорской крови. Для сбора средств на ее лечение в Черкассах даже провели благотворительный концерт. Впоследствии девушку отвезли на лечение в Киев, она перенесла три операции. Умерла она 8 июля.