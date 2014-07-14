В Одессе горело здание на территории санатория им. Пирогова
10:44, 14 июля 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Одессе сегодня в 2.47 на территории клинического санатория им. Пирогова в аварийном двухэтажном здании, приспособленном под временное жилье, возник пожар на площади 350 кв. м.
В 6.21 подразделениями ГСЧС в составе 12 отделений на основной и специальной технике пожар был ликвидирован, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и размеры материальных убытков устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Одесской области.
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