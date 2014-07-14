Житомирщина: семьи спасателей передали переселенцам с востока гуманитарную помощь

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил сотрудник ДСНС в Житомирской области Евгений Лукьянчук.

По его словам, для переселенцев спасатели собрали и привезли гуманитарную помощь. "На территории санатория сейчас их находится 173 человека, еще 185 - в оздоровительном лагере. Для них созданы достойные условия проживания. Вместе с тем люди испытывают потребность в продуктах питания, постельном белье, средствах гигиены, игрушках и принадлежностях для организации досуга детей. Именно такими необходимыми в быту вещами поделились семьи спасателей и просто неравнодушные граждане", - сказал Лукьянчук.

Он уточнил, что переселенцы болезненно воспринимают события, которые происходят в восточном регионе Украины. Однако верят, что в ближайшее время вернутся к родным очагам. Некоторые из них облюбовали лесную местность и выразили желание остаться на территории Житомирской области.

В санатории «Тетерев» для переселенцев постоянно организуют концерты, спектакли, поездки в кино, театр, цирк и т.д.

Кроме этого, летняя база отдыха при одной из религиозных организаций в Житомирском районе стала временным пристанищем для более сотни переселенцев из Донецкой и Луганской областей. Подавляющее большинство из этих людей - дети.

«Я приехала сюда еще в прошлом месяце с пятью детьми - своими и племянниками. В нашем городе тогда уже стало слишком опасно», - рассказала УНИАН Галина, жительница Донецкой области. «Здесь очень хорошо приняли, люди все доброжелательные. Благодаря их заботе нас есть все необходимое для жизни. А главное – чувствуем себя в безопасности. Запасы продовольствия и бытовых вещей постоянно пополняются», - сказала она.

«В эту летнюю базу отдыха правоохранители областного УМВД привезли самые необходимые продукты питания и товары повседневного спроса», - сообщила корреспонденту УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью УМВД Украины в Житомирской области Ольга Номерчук.

Как сообщал УНИАН, с востока Украины и Крыма в Житомирскую область уже прибыло более тысячи переселенцев.