Жителям Славянска доставлено почти 160 тонн продуктов и медикаментов

За последние 5 суток жителям Славянска и прилегающих населенных пунктов доставлено 158 тонн продуктов, медикаментов и т. д.

Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.

Он также сообщил, что в Донецкую область на протяжении последних суток доставлено 63 тонны гуманитарной помощи из Киева, Житомира, Святогорска, в том числе от различных благотворительных фондов.

Говоря о состоянии дел по восстановлению инфраструктуры в Славянске, Лысенко отметил, что на сегодняшний день в городе возобновлена подача электроэнергии, продолжается работа по расчистке дорог.