Жителям Славянска доставлено почти 160 тонн продуктов и медикаментов
18:47, 11 июля 2014Новости регионов
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На сегодняшний день в городе возобновлена подача электроэнергии, продолжается работа по расчистке дорог
Фото: УНИАН
За последние 5 суток жителям Славянска и прилегающих населенных пунктов доставлено 158 тонн продуктов, медикаментов и т. д.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко.
Он также сообщил, что в Донецкую область на протяжении последних суток доставлено 63 тонны гуманитарной помощи из Киева, Житомира, Святогорска, в том числе от различных благотворительных фондов.
Говоря о состоянии дел по восстановлению инфраструктуры в Славянске, Лысенко отметил, что на сегодняшний день в городе возобновлена подача электроэнергии, продолжается работа по расчистке дорог.
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