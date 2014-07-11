В Одессе предупредили отчуждение детской базы «Мечта»

Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу банковского учреждения и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций об удовлетворении иска прокурора о признании недействительными решений Одесского городского совета и договора ипотеки, на основании которых детская база «Мечта» была заложена для обеспечения кредитных обязательств.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщила начальник управления защиты прав и свобод детей Олеся Волошина, речь идет о базе отдыха стоимостью почти 21 млн грн, расположенной на побережье Черного моря на площади 1,75 га.

По ее словам, несмотря на то, что законодательство запрещает передачу детских учреждений оздоровления и отдыха в залог и обращение на них взыскания по долговым обязательствам, на основании решения городского совета и договора ипотеки это учреждение было заложено.

«Реагируя на это, еще в 2012 году прокурор одного из районов города Одессы обратился в суд с иском о признании недействительными указанных решений. Все судебные инстанции поддержали позицию прокуратуры, оставив таким образом детское учреждение в собственности общины г. Одессы», - сообщила она.