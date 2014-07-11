В Николаеве зафиксирован случай малярии

15:49, 11 июля 2014
Новости регионов
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Мужчина 1983 г. р. 9 июля был госпитализирован в областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести с признаками болезни

Фото: liveinternet.ru

В Николаеве зафиксирован случай тропической малярии.

Как сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области со ссылкой на Николаевскую областную санитарно-эпидемиологическуюй службу, случай заболевания зафиксирован 10 июля.

Мужчина 1983 г. р. 9 июля был госпитализирован в областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести с признаками болезни.

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