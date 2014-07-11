В Николаеве зафиксирован случай малярии

В Николаеве зафиксирован случай тропической малярии.

Как сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области со ссылкой на Николаевскую областную санитарно-эпидемиологическуюй службу, случай заболевания зафиксирован 10 июля.

Мужчина 1983 г. р. 9 июля был госпитализирован в областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести с признаками болезни.