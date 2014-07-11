В Николаеве зафиксирован случай малярии
15:49, 11 июля 2014Новости регионов
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Мужчина 1983 г. р. 9 июля был госпитализирован в областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести с признаками болезни
Фото: liveinternet.ru
В Николаеве зафиксирован случай тропической малярии.
Как сообщили в главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области со ссылкой на Николаевскую областную санитарно-эпидемиологическуюй службу, случай заболевания зафиксирован 10 июля.
Мужчина 1983 г. р. 9 июля был госпитализирован в областную инфекционную больницу в состоянии средней тяжести с признаками болезни.
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