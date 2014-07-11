В Львовской области в семьях переселенцев уже родилось 17 детей

С начала марта в Львовской области в семьях переселенцев из Крыма и с востока Украины родилось 17 детей, среди них одна двойня. Еще 37 беременных женщин ждут своих малышей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения Львовской ОГА Оксана Яковец сегодня во время интернет-видеомоста между Львовом и Днепропетровском на тему «Переселенцы с востока: днепропетровская и львовская формулы решения проблемы».

Она также отметила, что среди новорожденных значительно больше мальчиков.

„Если весной у нас было большинство рожениц из Крыма, то на данное время рожают женщины из восточных областей. Последних пять деток родили женщины из Донецкой области”, - рассказала Яковец.

По ее словам, в детсады Львовской области устроено 23 дошкольника, 212 детей учились в общеобразовательных школах. Кроме того, во Львов переехало 380 студентов, 346 из которых уже перевелись в львовские вузы на бюджетную форму обучения.

В целом, с 3 марта – даты, когда на Львовщину приехали первые переселенцы (это были крымчане), уже временно переселилось более 3300 человек, 672 из них – дети.