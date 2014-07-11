Черкасская область поможет в восстановлении больницы в Славянске

Черкасская область возьмет шефство над разрушенными больницами и школой №15 в городе Славянск Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал председатель Черкасской облгосадминистрации Юрий Ткаченко после визита 9 июля в Славянск. По его словам «... собраны списки тех медикаментов и оборудования, в котором нуждаются больницы Славянска, – перед своим уходом бандиты ограбили их до нитки. Уже сейчас нашлись меценаты, готовые финансировать эту помощь больницам. Берем шефство и над 15-й школой Славянска – черкасщане отстроят разрушенное бандитами, чтобы уже 1 сентября дети пошли в классы, где ничего не будет напоминать им о войне».

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области уже в июле власть сформирует бригаду из строителей, которые в городе Славянск присоединятся к ремонту и восстановлению разрушенных террористами объектов, прежде всего, социального значения.